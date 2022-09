Italia U21, Fagioli: ‘Ci siamo ripresi alla grande ma dobbiamo finalizzare. Juve? Contento di essere rimasto’ | Tornei giovanili (Di giovedì 22 settembre 2022) 2022-09-22 19:32:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Niccolò Fagioli, centrocampista della Nazionale Under 21 e della Juventus, ha parlato a Rai Sport dopo la sconfitta contro l’Inghilterra: “C’è rammarico per i primi 5-10 minuti in cui abbiamo subito, poi ci siamo ripresi alla grande e siamo venuti fuori nel secondo tempo andando anche vicini al gol. E’ stata una grande amichevole, siamo contenti della prestazione ma non del risultato, dobbiamo mettere a posto la finalizzazione. Se ci riusciremo, potremo toglierci delle belle soddisfazioni. Loro hanno giocatori forti, ma noi siamo contenti di quello che abbiamo fatto nella ripresa. Juve? Sono ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 22 settembre 2022) 2022-09-22 19:32:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Niccolò, centrocampista della Nazionale Under 21 e dellantus, ha parlato a Rai Sport dopo la sconfitta contro l’Inghilterra: “C’è rammarico per i primi 5-10 minuti in cui abbiamo subito, poi civenuti fuori nel secondo tempo andando anche vicini al gol. E’ stata unaamichevole,contenti della prestazione ma non del risultato,mettere a posto la finalizzazione. Se ci riusciremo, potremo toglierci delle belle soddisfazioni. Loro hanno giocatori forti, ma noicontenti di quello che abbiamo fatto nella ripresa.? Sono ...

