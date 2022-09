Italia, Tonali in dubbio per l’Inghilterra: le ultime da Coverciano (Di giovedì 22 settembre 2022) Il centrocampista della Nazionale si allena a parte: Mancini pronto a lasciarlo fuori per la gara contro l’Inghilterra? E’ andata in scena oggi a Coverciano la seduta di allenamento di vigilia della Nazionale in vista della sfida in programma domani sera, a San Siro, fra Italia e Inghilterra e valida per il girone di Nations League. Non si è allenato in campo insieme al resto dei suoi compagni il centrocampista Sandro Tonali, reduce da un affaticamento rimediato nella gara contro il Napoli. Difficile dunque un suo impiego nella partita di domani degli Azzurri, con Tonali in dubbio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 settembre 2022) Il centrocampista della Nazionale si allena a parte: Mancini pronto a lasciarlo fuori per la gara contro? E’ andata in scena oggi ala seduta di allenamento di vigilia della Nazionale in vista della sfida in programma domani sera, a San Siro, frae Inghilterra e valida per il girone di Nations League. Non si è allenato in campo insieme al resto dei suoi compagni il centrocampista Sandro, reduce da un affaticamento rimediato nella gara contro il Napoli. Difficile dunque un suo impiego nella partita di domani degli Azzurri, conin. L'articolo proviene da Calcio News 24.

AntoVitiello : #Italia, #Mancini sulle condizioni di Sandro #Tonali: 'Non ha mai fatto nulla da quando è arrivato. Noi non l'abbia… - Gazzetta_it : Tonali si ferma: niente Inghilterra. E il Milan incrocia le dita #ItaliaInghilterra - Milannews24_com : Le ultime su #Tonali - GiovanniDElia11 : RT @RadioRossonera: ULTIM'ORA ?? - #Mancini conferma le condizioni di #Tonali: il centrocampista del #Milan torna a casa? ???? - TOSADORIDANIELA : RT @AntoVitiello: #Italia, #Mancini sulle condizioni di Sandro #Tonali: 'Non ha mai fatto nulla da quando è arrivato. Noi non l'abbiamo fat… -