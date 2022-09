Italia Sovrana e Popolare si batte contro il disegno inquietante di rendere l’umanità un OGM, un’app del totalitarismo tecnocratico (Di giovedì 22 settembre 2022) Riceviamo e pubblichiamo la nota di Nicola Rombolà, Presidente sez. Ancora Italia di Vibo e responsabile della comunicazione di ISP Calabria. La formazione politica “antisistema”del Vibonese chiude la campagna elettorale domani a Vibo Valentia, alle ore 18. L’appello agli elettori è quello di essere protagonisti di un nuovo “rinascimento” per lottare contro la barbarie di un medioevo ancora più oscuro del passato. I responsabili sono gli attuali poteri Sovranazionali che hanno eterodiretto i governi di questo Paese, che si sono prestati a tradire i principi democratici sanciti nella Costituzione. “Un nuovo Rinascimento per l’Italia: Arte, Cultura e Dignità. La Politica al servizio dei valori dell’Humanitas”. Con questo spirito domani venerdì 23, alle ore 18, a Vibo Valentia (Corso Vittorio Emanuele, lato piazza ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 22 settembre 2022) Riceviamo e pubblichiamo la nota di Nicola Rombolà, Presidente sez. Ancoradi Vibo e responsabile della comunicazione di ISP Calabria. La formazione politica “antisistema”del Vibonese chiude la campagna elettorale domani a Vibo Valentia, alle ore 18. L’appello agli elettori è quello di essere protagonisti di un nuovo “rinascimento” per lottarela barbarie di un medioevo ancora più oscuro del passato. I responsabili sono gli attuali poterizionali che hanno eterodiretto i governi di questo Paese, che si sono prestati a tradire i principi democratici sanciti nella Costituzione. “Un nuovo Rinascimento per l’: Arte, Cultura e Dignità. La Politica al servizio dei valori dell’Humanitas”. Con questo spirito domani venerdì 23, alle ore 18, a Vibo Valentia (Corso Vittorio Emanuele, lato piazza ...

