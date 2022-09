Italia, Mancini nell’occhio del ciclone: “Lo stima solo lui” (Di giovedì 22 settembre 2022) Arrivano diverse critiche nei confronti del ct dell’Italia Roberto Mancini per le convocazioni L’Italia affronterà le partite contro Inghilterra e Ungheria che concluderanno questa prima fase di Nations League. Roberto Mancini ha diramato la lista dei convocati, come al solito discutibile, per alcune scelte in reparti specifici. Ha generato infatti diverse critiche l’esclusione di Udogie, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 22 settembre 2022) Arrivano diverse critiche nei confronti del ct dell’Robertoper le convocazioni L’affronterà le partite contro Inghilterra e Ungheria che concluderanno questa prima fase di Nations League. Robertoha diramato la lista dei convocati, come al solito discutibile, per alcune scelte in reparti specifici. Ha generato infatti diverse critiche l’esclusione di Udogie, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

OiaServicesLtd : RT @betalandclover: #NationsLeague: l’#Italia di Roberto #Mancini torna in campo venerdì 23 settembre contro l’Inghilterra: c'è la voglia d… - Betaland_it : RT @betalandclover: #NationsLeague: l’#Italia di Roberto #Mancini torna in campo venerdì 23 settembre contro l’Inghilterra: c'è la voglia d… - betalandclover : #NationsLeague: l’#Italia di Roberto #Mancini torna in campo venerdì 23 settembre contro l’Inghilterra: c'è la vogl… - LALAZIOMIA : RT @laziopress: Ritorna la Nations League: Italia-Inghilterra il primo match. Mancini studia la rivoluzione per l’incontro con gli inglesi… - laziopress : Ritorna la Nations League: Italia-Inghilterra il primo match. Mancini studia la rivoluzione per l’incontro con gli… -