Italia | Mancini | «L’entusiasmo c’è sempre»

Le parole del commissario tecnico degli Azzurri, Mancini, in conferenza stampa in vista della sfida di Nations League con l'Inghilterra Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa in vista dell'impegno degli Azzurri in Nations League con l'Inghilterra. Di seguito le sue parole. ENTUSIASMO – «L'entusiasmo c'è sempre, soprattutto in vista di una partita così bella. In palio ci sono punti per un gruppo apertissimo, L'entusiasmo c'è per forza. Tonali non s'è mai allenato con noi, provavamo a recuperarlo per Budapest ma non sta benissimo e credo lo rimanderemo a casa». CAMBIO FORMAZIONE – «Se cambiando il sistema si riuscisse a vincere, allora verrebbe cambiato ogni partita… Io non credo cambi molto, la nostra Nazionale ha una identità che è quella che ci ha portato a far bene per tanto ...

