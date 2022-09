Italia-Inghilterra oggi, amichevole Under21: orario, programma, canale tv, probabili formazioni (Di giovedì 22 settembre 2022) L‘Italia Under 21 di calcio riapre i battenti ed inizia la stagione 2022-2023 apprestandosi a giocare in casa la prima di due amichevoli: la Nazionale allenata da Paolo Nicolato affronterà a Pescara oggi, giovedì 22 settembre, alle ore 17.30 l’Inghilterra. LA DIRETTA LIVE DI Italia-Inghilterra U21 DALLE 17.30 Sono stati convocati nel complesso 27 azzurrini (Salvatore Esposito si è aggregato alla Nazionale A): sono ben 5 i possibili esordienti, ovvero il portiere Elia Caprile (Bari), i difensori Giorgio Cittadini (Modena), Matteo Ruggeri (Atalanta) ed Alessandro Circati (Parma) e l’attaccante Luca Moro (Frosinone). Il match verrà trasmesso in diretta tv su Rai 2, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del confronto tra ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 settembre 2022) L‘Under 21 di calcio riapre i battenti ed inizia la stagione 2022-2023 apprestandosi a giocare in casa la prima di due amichevoli: la Nazionale allenata da Paolo Nicolato affronterà a Pescara, giovedì 22 settembre, alle ore 17.30 l’. LA DIRETTA LIVE DIU21 DALLE 17.30 Sono stati convocati nel complesso 27 azzurrini (Salvatore Esposito si è aggregato alla Nazionale A): sono ben 5 i possibili esordienti, ovvero il portiere Elia Caprile (Bari), i difensori Giorgio Cittadini (Modena), Matteo Ruggeri (Atalanta) ed Alessandro Circati (Parma) e l’attaccante Luca Moro (Frosinone). Il match verrà trasmesso in diretta tv su Rai 2, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del confronto tra ...

