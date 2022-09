Italia-Inghilterra, in scena il replay della finale dell’Europeo: precedenti, curiosità e favorita (Di giovedì 22 settembre 2022) Venerdì sera a San Siro andrà in scena la partita dell’Italia, quella contro l’Inghilterra (2.50), nella quale il CT Italiano Mancini ha deciso di portare una Nazionale con meno giovani e meno prime volte, ma che abbia comunque le qualità e la voglia di vincere il Gruppo 3 della Nations League per accedere alle Final Four del prossimo giugno. 2 vittorie su 2, questo l’obiettivo degli Azzurri dopo la brutta sconfitta per 5-2 con la Germania. I precedenti parlano di 2 squadre in perfetto equilibrio: i loro ultimi 4 incontri sono terminati in pareggio, compresa la finale di Euro 2020, decisa poi ai calci di rigore, e anche il prossimo match si prospetta bilanciato. Sebbene gli inglesi siamo già praticamente fuori dai giochi, giocheranno per evitare la 2° fascia e daranno ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 22 settembre 2022) Venerdì sera a San Siro andrà inla partita dell’, quella contro l’(2.50), nella quale il CTno Mancini ha deciso di portare una Nazionale con meno giovani e meno prime volte, ma che abbia comunque le qualità e la voglia di vincere il Gruppo 3Nations League per accedere alle Final Four del prossimo giugno. 2 vittorie su 2, questo l’obiettivo degli Azzurri dopo la brutta sconfitta per 5-2 con la Germania. Iparlano di 2 squadre in perfetto equilibrio: i loro ultimi 4 incontri sono terminati in pareggio, compresa ladi Euro 2020, decisa poi ai calci di rigore, e anche il prossimo match si prospetta bilanciato. Sebbene gli inglesi siamo già praticamente fuori dai giochi, giocheranno per evitare la 2° fascia e daranno ...

