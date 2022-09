Italia di nuovo a San Siro, Bonucci: “Chi fischia Donnarumma è persona senza cervello” (Di giovedì 22 settembre 2022) ”Credo che fischiare un giocatore quando veste la maglia azzurra sia da persone senza cervello”. Lo ha detto Leonardo Bonucci parlando dal ritiro di Coverciano, alla vigilia della sfida di domani sera a Milano contro l’Inghilterra valida per la Nations League: un anno fa Donnarumma fu contestato a San Siro dai suoi ex tifosi del Milan in occasione della semifinale di Nations League persa con la Spagna. ”Un tifoso può avere tutti i dissapori e le delusioni che vuole fermo ma i giocatori che in quel momento rappresentano il proprio paese è come se fischiasse anche se stesso – ha continuato il capitano della nazionale, anche lui finito spesso nel mirino della contestazione -. Purtroppo Gigio non è stato e temo non sarà l’ultimo. C’è bisogno di una crescita culturale. ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 settembre 2022) ”Credo chere un giocatore quando veste la maglia azzurra sia da persone”. Lo ha detto Leonardoparlando dal ritiro di Coverciano, alla vigilia della sfida di domani sera a Milano contro l’Inghilterra valida per la Nations League: un anno fafu contestato a Sandai suoi ex tifosi del Milan in occasione della semifinale di Nations League persa con la Spagna. ”Un tifoso può avere tutti i dissapori e le delusioni che vuole fermo ma i giocatori che in quel momento rappresentano il proprio paese è come sesse anche se stesso – ha continuato il capitano della nazionale, anche lui finito spesso nel mirino della contestazione -. Purtroppo Gigio non è stato e temo non sarà l’ultimo. C’è bisogno di una crescita culturale. ...

DantiNicola : Per il #TerzoPolo domenica potrà iniziare un cammino bello, importante, qualcosa di veramente nuovo e di grande. Co… - Agenzia_Italia : L'Ue prepara un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia ???? ???? ?? - Gazzetta_it : Firma di Pioli, rinnovo di Leao, nuovo stadio: il viaggio di Cardinale in Italia - PaolaTacconi : RT @PMO_W: Rendiamoci conto. «Chiunque diventerà il nuovo primo ministro italiano, il presidente' americano Biden 'dovrà avere una convers… - DFortini10 : @FBiasin San siro ha visto e pianto dopo Italia Svezia. e dopo 4 anni siamo di nuovo da zero, io qualche domanda me la farei -