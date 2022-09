Italia, Bonucci: «Quando vengo in Nazionale mi rigenero» (Di giovedì 22 settembre 2022) Le parole del capitano della Nazionale, Leonardo Bonucci, in conferenza stampa: «Al Mondiale del 2026 non ci penso, non è il mio obiettivo» Leonardo Bonucci è intervenuto assieme al ct Roberto Mancini in conferenza stampa in vista della sfida contro l’Inghilterra. Di seguito le sue parole. MOMENTO – «Quando vengo in Nazionale mi rigenero ma non solo stavolta, è così da 12 anni a questa parte. Qui si respira aria fresca, si sta insieme a un gruppo per 10 giorni di fila. Al Mondiale del 2026 non ci penso, non è il mio obiettivo, il mio obiettivo e star bene e aiutare la Nazionale finché potrò e lo vorrà il mister». FUTURO E GIOVANI AZZURRI – «C’è un po’ di mancanza di coraggio nel farli giocare, ma anche difficoltà nel trovare giocatori di un ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 settembre 2022) Le parole del capitano della, Leonardo, in conferenza stampa: «Al Mondiale del 2026 non ci penso, non è il mio obiettivo» Leonardoè intervenuto assieme al ct Roberto Mancini in conferenza stampa in vista della sfida contro l’Inghilterra. Di seguito le sue parole. MOMENTO – «inmima non solo stavolta, è così da 12 anni a questa parte. Qui si respira aria fresca, si sta insieme a un gruppo per 10 giorni di fila. Al Mondiale del 2026 non ci penso, non è il mio obiettivo, il mio obiettivo e star bene e aiutare lafinché potrò e lo vorrà il mister». FUTURO E GIOVANI AZZURRI – «C’è un po’ di mancanza di coraggio nel farli giocare, ma anche difficoltà nel trovare giocatori di un ...

