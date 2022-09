Istruttore di nuoto indagato per violenza sessuale. Il racconto dell’allieva 14enne: “Mi ha attirato nella sua camera d’albergo” (Di giovedì 22 settembre 2022) Un Istruttore di nuoto della società “Unione nuoto Friuli” è indagato per violenza sessuale aggravata, dopo la denuncia di una sua allieva all’epoca 14enne, che mercoledì 21 settembre davanti al gip Antonio Verdi in incidente probatorio ha ribadito la sua versione su quanto è accaduto un’anno fa durante una trasferta della squadra a Roma. A rivelare il caso è la Repubblica, che riporta il racconto della giovane: l’allenatore 26enne ha attirato l’allieva nella sua camera d’albergo, dove ha cercato un approccio sessuale. La ragazza ha confermato le sue accuse, assistita da uno psicologo, anche davanti al giudice: è stata chiamata in stanza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) Undidella società “UnioneFriuli” èperaggravata, dopo la denuncia di una sua allieva all’epoca, che mercoledì 21 settembre davanti al gip Antonio Verdi in incidente probatorio ha ribadito la sua versione su quanto è accaduto un’anno fa durante una trasferta della squadra a Roma. A rivelare il caso è la Repubblica, che riporta ildella giovane: l’allenatore 26enne hal’allievasua, dove ha cercato un approccio. La ragazza ha confermato le sue accuse, assistita da uno psicologo, anche davanti al giudice: è stata chiamata in stanza ...

reinersboobs_ : makoto che vuole fare l’istruttore di nuoto è la cosa più azzeccata che io abbia mai visto ora mi metto a piangere è preziosissimo ?? - stagirita118 : @operatwitt @LucioMalan Dalla scheda wiki risulta laureato in lettere e filologia, essere stato istruttore di nuoto… - CitroenaD : Sei un istruttore di nuoto troppo severo. Giuro che non volevo scappare con l'hydrobike! - Olty86 : @_alienato Beh ma fare palestra, non è uguale a nuoto (specie se fossi seguito daun istruttore in piscina). -