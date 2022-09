Istat, calo demografico previsto in 50 anni: 11,5 milioni di italiano in meno (Di giovedì 22 settembre 2022) Istat, calo demografico previsto in Italia nei prossimi 50 anni. Gli ultimi dati aggiornati al 2021 non sono incoraggianti anche se si tratti di un calcolo su una fascia temporale molto ampia. Tuttavia, se le cose non dovessero cambiare saranno molto più che probabili questi numeri. Istat, calo demografico previsto in 50 anni Secondo gli ultimi dati dell’Istat, in 50 anni è previsto un sostanzioso calo demografico in Italia. Da 59,2 milioni al 1 gennaio 2021 si scenderà a 57,9 milioni nel 2030, e poi la flessione aumenterà a 54,2 milioni nel 2050 fino a 47,7 milioni ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 22 settembre 2022)in Italia nei prossimi 50. Gli ultimi dati aggiornati al 2021 non sono incoraggianti anche se si tratti di un calcolo su una fascia temporale molto ampia. Tuttavia, se le cose non dovessero cambiare saranno molto più che probabili questi numeri.in 50Secondo gli ultimi dati dell’, in 50un sostanziosoin Italia. Da 59,2al 1 gennaio 2021 si scenderà a 57,9nel 2030, e poi la flessione aumenterà a 54,2nel 2050 fino a 47,7...

