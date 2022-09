ISRE Sardegna-Nuoro | Concorso per 3 Istruttori Tecnici Scientifici

Leggi su posizioniaperte

(Di giovedì 22 settembre 2022) L’Istituto Superiore Regionale Etnografico diha indetto unPubblico per la ricerca di 3 Figure Professionali come Istruttore, per il servizio Tecnico Scientifico, categoria C. Viene offerto inquadramento con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando diIl direttore generale dell'Istituto superiore regionale etnografico rende noto che é indettopubblico, per esami, per il reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di tre unità di personale da inquadrare nella categoria C, livello retributivo C1, profilo professionale istruttore con competenze nella conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, da assegnare al servizio tecnico-scientifico dell'. Requisiti ed Invio della Domanda La scadenza per la ...