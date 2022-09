Iran, la polizia spara contro i manifestanti: «Almeno 31 civili uccisi». Bloccato Whatsapp e Instagram (Di giovedì 22 settembre 2022) In Iran le autorità hanno Bloccato l’accesso a Instagram e Whatsapp. Una decisione che è stata presa in risposta alle proteste di massa per la morte di Mahsa Amini, la 22enne deceduta mentre era sotto custodia della polizia morale per non aver indossato correttamente lo hijab. La morte di Amini ha suscitato grande indignazione in tutto il mondo e ha portato a manifestazioni spontanee anche in Italia. Secondo gli attivisti, la donna originaria del Kurdistan, regione nel nord-ovest dell’Iran, è stata colpita a morte in testa. I funzionari, però, hanno negato questa ipotesi e annunciato un’indagine. Dall’inizio delle proteste, le connessioni internet in tutto il paese sono state rallentate. Da ieri sera, poi, Instagram e Whatsapp sono stati bloccati del ... Leggi su open.online (Di giovedì 22 settembre 2022) Inle autorità hannol’accesso a. Una decisione che è stata presa in risposta alle proteste di massa per la morte di Mahsa Amini, la 22enne deceduta mentre era sotto custodia dellamorale per non aver indossato correttamente lo hijab. La morte di Amini ha suscitato grande indignazione in tutto il mondo e ha portato a manifestazioni spontanee anche in Italia. Secondo gli attivisti, la donna originaria del Kurdistan, regione nel nord-ovest dell’, è stata colpita a morte in testa. I funzionari, però, hanno negato questa ipotesi e annunciato un’indagine. Dall’inizio delle proteste, le connessioni internet in tutto il paese sono state rallentate. Da ieri sera, poi,sono stati bloccati del ...

_Nico_Piro_ : Una donna in #Iran lancia il velo tra le fiamme. Le proteste dilagano in tutto il Paese dopo esecuzione per immoral… - chiaragribaudo : Proteste in Iran dopo la morte di Mahsa Amini per mano della polizia morale. Migliaia di donne in piazza senza hija… - viviana_mazza : Ragazze su un’auto della polizia a Mashhad la capitale religiosa dell’Iran: “Dillo sorella!” “Non vogliamo la Repub… - AlsoliCinzia : RT @patrickzaki1: #IranProtests Per il secondo giorno consecutivo in Iran sono in corso enormi scontri tra donne iraniane e forze di poliz… - EnormousPao : RT @Tg3web: In Iran la polizia reprime nel sangue le proteste per la morte di Mahsa Amini, la 22enne arrestata perché indossava male il vel… -