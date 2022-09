Iran | la giornalista Amanpour non indossa il velo | il presidente Raisi rifiuta intervista

nicolettamart14 : RT @artdielle: Quando il buon giornalismo diventa anche un racconto di viaggio. E' il caso de 'L'Iran dietro le porte chiuse' del giornalis… - MarisaLevi1 : Il Presidente iraniano negli USA pretendeva che la giornalista si coprisse i capelli per intervistarlo, cosa che fu… - signoraDalloway : RT @artdielle: Quando il buon giornalismo diventa anche un racconto di viaggio. E' il caso de 'L'Iran dietro le porte chiuse' del giornalis… - Gpzap2 : RT @artdielle: Quando il buon giornalismo diventa anche un racconto di viaggio. E' il caso de 'L'Iran dietro le porte chiuse' del giornalis… - annaritadenardo : RT @artdielle: Quando il buon giornalismo diventa anche un racconto di viaggio. E' il caso de 'L'Iran dietro le porte chiuse' del giornalis… -

, giovane donna di 22 anni picchiata e uccisa perché indossava male il velo Video :, morta perche' portava male il velo: proteste e disordini a TeheranLo ha raccontato la stessae inviata di guerra " fra l'altro di origine iraniana " che ... "La Repubblica islamica dell'rifiuta i doppi standard di alcuni governi in materia di diritti ...La reporter di origine iraniana: "Ha paura delle reazioni in patria". Dall'inizio delle proteste per la morte di Mahsa Amini, il bilancio sale a 17 morti ...«Credo - ha spiegato la giornalista Christiane Amanpour - che Raisi non voglia essere visto con una donna senza velo nel momento in cui in Iran infuriano le proteste» per la morte di Mahsa Amini.