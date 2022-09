Iran | il presidente Raisi rifiuta l' intervista con la Cnn | la giornalista non indossava il velo

nagia59 : RT @sarapeymanpour: Christian Amanpour ha avuto un colloquio con Raisi, presidente dell'Iran. Il suo team le ha chiesto di indossare l'hija… - maxbass82 : RT @Open_gol: Secondo l'ong Iran human rights, le vittime durante le manifestazioni sarebbero finora almeno 31. Intanto il presidente irani… - Diegociorra : RT @Open_gol: Secondo l'ong Iran human rights, le vittime durante le manifestazioni sarebbero finora almeno 31. Intanto il presidente irani… - Dome689 : RT @Open_gol: Secondo l'ong Iran human rights, le vittime durante le manifestazioni sarebbero finora almeno 31. Intanto il presidente irani… - Open_gol : Secondo l'ong Iran human rights, le vittime durante le manifestazioni sarebbero finora almeno 31. Intanto il presid… -

È stata la stessa Amanpour a raccontare la vicenda su Twitter accompagnata dalla foto della sedia vuota davanti a sé, che era pronta per iliraniano. "Le proteste attraversano l'e le ...Iliraniano Ebrahim Raisi ha rifiutato all'ultimo minuto un'intervista con la Cnn perché la famosa giornalista Christiane Amanpour si è rifiutata di indossare il velo. Lo ha raccontato la ...Il presidente iraniano ha detto no all'ultimo momento un incontro con la giornalista della televisione americana. Lo ha raccontato lei stessa su Twitter ...La reporter di origine iraniana: "Ha paura delle reazioni in patria". Dall'inizio delle proteste per la morte di Mahsa Amini, il bilancio sale a 17 morti ...