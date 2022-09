Iran | cresce il numero delle vittime durante le proteste | sono 17 per la tv di Stato | 31 per le ong Bloccati Instagram e Whatsapp

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 settembre 2022) La tv diparla di 17, per le ongaddirittura 31. Non si ferma la dura repressione del regime degli ayatollah, in, dove in diverse città le personescese in piazza per protestare contro el autorità dopo l’uccisione di Mahsa Amini, la 22enne deceduta dopo essere stata arrestata dalla polizia morale a Teheran perché non indossava correttamente il velo. Proprio per frenare l’ondata di manifestazioni, come annunciato nei giorni scorsi, èdeciso il blocco dell’accesso a. “Diciassette persone, compresi manifestanti e poliziotti, hanno perso la vita negli eventi degli ultimi giorni”, dicono le tv ufficiali, mentre l’ongHuman Rights (IHR), che ha sede ad Oslo, sostiene: “Il popolo ...