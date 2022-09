(Di giovedì 22 settembre 2022) Lo scrittore spiega perché domenica andrà ai seggi: “La sovranità è per diritto eterno nel popolo. Sono cresciuto con le lotte di sfruttati e calpestati, non posso tradire i miei fratelli”

Il Secolo XIX

"Io libertario e mazziniano, voterò senza turarmi il naso" Lo scrittore spiega perché domenica andrà ai seggi: "La sovranità è per diritto eterno nel popolo. Sono cresciuto con le lotte di sfruttati e calpestati, non posso tradire i miei fratelli"