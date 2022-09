"Inzaghi convocato dalla dirigenza": Inter, tam-tam impazzito sul mister (Di giovedì 22 settembre 2022) Le tre sconfitte in campionato, oltre a quella in Champions League contro il Bayern Monaco, non fanno scricchiolare la panchina nerazzurra di Simone Inzaghi. L'ex tecnico della Lazio è al momento sicuro, ma serve un'inversione di rotta, perché la fiducia non può essere illimitata. Quella che non hanno più alcuni tifosi, che sui social hanno fatto partire l'hashtag “#InzaghiOut”, specie dopo la sconfitta di domenica contro la sorprendente Udinese di mister Andrea Sottil. Beppe Marotta e tutta la dirigenza sanno che non si può ora rinunciare a un progetto, che nel 2021 ha portato due trofei: la Supercoppa italiana e la Coppa Italia contro gli storici rivali della Juve. Ma non si può certamente continuare con questi risultati. Previsto summit tra Inzaghi e la dirigenza: niente ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) Le tre sconfitte in campionato, oltre a quella in Champions League contro il Bayern Monaco, non fanno scricchiolare la panchina nerazzurra di Simone. L'ex tecnico della Lazio è al momento sicuro, ma serve un'inversione di rotta, perché la fiducia non può essere illimitata. Quella che non hanno più alcuni tifosi, che sui social hanno fatto partire l'hashtag “#Out”, specie dopo la sconfitta di domenica contro la sorprendente Udinese diAndrea Sottil. Beppe Marotta e tutta lasanno che non si può ora rinunciare a un progetto, che nel 2021 ha portato due trofei: la Supercoppa italiana e la Coppa Italia contro gli storici rivali della Juve. Ma non si può certamente continuare con questi risultati. Previsto summit trae la: niente ...

