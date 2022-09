Inter | Zanetti | “Champions League a Madrid qualcosa d’indimenticabile”

(Di giovedì 22 settembre 2022) Javierha parlato con la stampa turca in occasione di un evento promozionale a Mersin. Queste le dichiarazioni del dirigente dell’tra presente e passato: “La vittoria dellaè statadi indimenticabile. Il gol che mi ricordo? Quello scudetto che ho segnato in una partita di campionato contro la Roma (febbrario 2008 ndr) e quello che in finale di Coppa UEFA, a Parigi, contro la Lazio. Il migliore di tutti i tempi? Messi. Il mio giocatore turco preferito? Hakan Calhanoglu”. SportFace.

Javiersi è raccontato alla stampa turca tra successi e gol con l', e il futuro del calcio in questo Paese. Lo storico capitano dell', javier, ha rilasciato un'intervista alla stampa turca in occasione della visita a Mersin per affari societari.