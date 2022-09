Inter, il club decide oggi: accadrà durante i Mondiali (Di giovedì 22 settembre 2022) L’Inter medita sul futuro e, in vista della pausa che ci sarà a novembre per i Mondiali, si pensa a una decisione in particolare: ecco di cosa si tratta. L’Inter pensa a come rientrare del tutto in carreggiata, dopo un avvio di stagione che non è stato come ci si sarebbe aspettati. Simone Inzaghi e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 22 settembre 2022) L’medita sul futuro e, in vista della pausa che ci sarà a novembre per i, si pensa a una decisione in particolare: ecco di cosa si tratta. L’pensa a come rientrare del tutto in carreggiata, dopo un avvio di stagione che non è stato come ci si sarebbe aspettati. Simone Inzaghi e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Inter : Acqua San Bernardo sarà l’Official Water Partner del club anche per le prossime due stagioni. Mantenendo l’attenzio… - pisto_gol : L’eventuale esonero di #Allegri costerebbe alla #Juventus 36 mln€ lordi mentre quello di #Inzaghi costerebbe all’… - gippu1 : Alla quarta autorete con l'Inter in serie A, Milan #Skriniar è ora esattamente a metà dell'opera per raggiungere il… - gattointerista : RT @InterHubOff: ?? Inter, che ti succede? I nerazzurri sono gli unici tra i top club attuali della Serie A a non aver raccolto nemmeno 1 p… - aboutangelx : RT @InterHubOff: ?? Inter, che ti succede? I nerazzurri sono gli unici tra i top club attuali della Serie A a non aver raccolto nemmeno 1 p… -