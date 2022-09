Inter, Bergomi: “Non credo che il gruppo sia contro l’allenatore” (Di giovedì 22 settembre 2022) Giuseppe Bergomi, Intervistato da Radio Nerazzurra, ha provato ad analizzare il momento che sta attraversando l’Inter di Simone Inzaghi. Questo il parere dell’ex difensore e capitano Interista: “In vent’anni di carriera ci sono stati dei momenti dove ci poteva essere delle frizioni con gli allenatori, non dico di avere lo spogliatoio contro ma a volte possono crearsi delle situazioni. Se il gruppo è sano le mele marce scivolano e si va avanti, comunque non ho mai avuto la sensazione di un gruppo contro l’allenatore. Sicuramente i cambi al 30’ possono creare dei problemi, ma ci sono i modi per recuperare un rapporto, Inzaghi è bravo. Anche io ci sono rimasto, magari aspetti fine primo tempo, Bastoni poi aveva appena avuto una grande ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 settembre 2022) Giuseppevistato da Radio Nerazzurra, ha provato ad analizzare il momento che sta attraversando l’di Simone Inzaghi. Questo il parere dell’ex difensore e capitanoista: “In vent’anni di carriera ci sono stati dei momenti dove ci poteva essere delle frizioni con gli allenatori, non dico di avere lo spogliatoioma a volte possono crearsi delle situazioni. Se ilè sano le mele marce scivolano e si va avanti, comunque non ho mai avuto la sensazione di un. Sicuramente i cambi al 30’ possono creare dei problemi, ma ci sono i modi per recuperare un rapporto, Inzaghi è bravo. Anche io ci sono rimasto, magari aspetti fine primo tempo, Bastoni poi aveva appena avuto una grande ...

