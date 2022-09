Intelligence britannica: 'Per la mobilitazione dei riservisti ci vorranno mesi' (Di giovedì 22 settembre 2022) La scelta di avviare una mobilitazione di 300mila riservisti 'metterà in difficoltà la Russia stessa da un punto di vista logistico e amministrativo, mentre è improbabile che questi nuovi effettivi ... Leggi su globalist (Di giovedì 22 settembre 2022) La scelta di avviare unadi 300mila'metterà in difficoltà la Russia stessa da un punto di vista logistico e amministrativo, mentre è improbabile che questi nuovi effettivi ...

xxiletC : @globalistIT L''ammissione'dell'intelligence britannica? L'italiano è cosa seria... - smilypapiking : RT @MatteoPugliese: Come ho scritto su @DomaniGiornale, l’intelligence britannica conferma che la mobilitazione russa comporta problemi log… - PazzoPerDomani : RT @MatteoPugliese: Come ho scritto su @DomaniGiornale, l’intelligence britannica conferma che la mobilitazione russa comporta problemi log… - MatteoPugliese : Come ho scritto su @DomaniGiornale, l’intelligence britannica conferma che la mobilitazione russa comporta problemi… - MandaRi56649276 : @MediasetTgcom24 Si si credeteci e fidatevi ancora dell’intelligence britannica che fino ad ora non ne ha azzeccata… -