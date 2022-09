Instagram sta finalmente lavorando a uno strumento per non ricevere foto di nudo in DM (Di giovedì 22 settembre 2022) È il caso di dirlo: finalmente. La piattaforma sta lavorando a uno strumento Instagram foto nudo in DM, ovvero un sistema ideato affinché gli utenti possano proteggersi da scatti di questo tipo quando non sono richiesti. La notizia è emersa grazie alla pubblicazione di Alessandro Paluzzi, noto ricercatore di app che spesso ha anticipato le novità relative alla piattaforma. La conferma è arrivata direttamente da Instagram a The Verge e nell’immagine sotto è possibile vedere come dovrebbe apparire lo strumento. #Instagram is working on nudity protection for chats Technology on your device covers photos that may contain nudity in chats. Instagram CAN’T access photos. pic.twitter.com/iA4wO89DFd — Alessandro Paluzzi ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 22 settembre 2022) È il caso di dirlo:. La piattaforma staa unoin DM, ovvero un sistema ideato affinché gli utenti possano proteggersi da scatti di questo tipo quando non sono richiesti. La notizia è emersa grazie alla pubblicazione di Alessandro Paluzzi, noto ricercatore di app che spesso ha anticipato le novità relative alla piattaforma. La conferma è arrivata direttamente daa The Verge e nell’immagine sotto è possibile vedere come dovrebbe apparire lo. #is working on nudity protection for chats Technology on your device covers photos that may contain nudity in chats.CAN’T access photos. pic.twitter.com/iA4wO89DFd — Alessandro Paluzzi ...

