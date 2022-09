Instagram, l’app si chiude da sola: migliaia di segnalazioni oggi in Italia Problemi per il social network (Di giovedì 22 settembre 2022) L’immagine è delle 19,15 ed è tratta da downdetector.it in relazione alle segnalazioni in tempo reale. Instagram sostanzialmente down considerato che, stando alle segnalazioni, l’app si chiude da sola. Rilievi al riguardo da nord a sud del nostro Paese. L'articolo Instagram, l’app si chiude da sola: migliaia di segnalazioni oggi in Italia <small class="subtitle">Problemi per il social network</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di giovedì 22 settembre 2022) L’immagine è delle 19,15 ed è tratta da downdetector.it in relazione allein tempo reale.sostanzialmente down considerato che, stando allesida. Rilievi al riguardo da nord a sud del nostro Paese. L'articolosidadiin per il proviene da Noi Notizie..

ninosardina90 : @JBluetrix Anche tu entravi su Instagram e ti chiudeva l'app? - im_sara_19 : Mi confermate che siamo in nuovo Instagram down visto che dal nulla mi si chiude l'app??! #instagramdown - FlnDisguise : ho chiuso instagram e l'ho riaperto 3 volte, ho aggiornato l'app, ho spento e riacceso il telefono quando bastava venire qui - cri_stallina : RT @itzveve_: Non capisco ma solo a me Instgram è in down e non mi apre nemmeno l'app? Ceh la apro e si chiude da sola senza neanche provar… - bettyxshawn : Io che nonostante l' #instagramdown continuo ad aprire Instagram, guardo una storia, l'app si chiude, la riapro, gu… -