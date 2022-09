Infortunio Lukaku | il belga mette nel mirino Inter-Roma | la situazione

(Di giovedì 22 settembre 2022), l’attaccantenelper il suo rientro in campo: le ultime sullaAttualmente l‘ha bisogno di rivedere in campo il suo centravanti Romeluil prima possibile, viste le difficoltà dell’attacco nelle ultime settimane. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, ci sono buone possibilità che l’attaccante nerazzurro possa tornare a disposizione di Inzaghi in vista della sfida contro la. L'articolo proviene da Calcio News 24.

news24_inter : Paventi: «Pantera di #Lukaku? E’ il ritorno dell’#Inter» - Guidolino8 : Romelu Lukaku???? Gare giocate:3 Gare saltate per infortunio:6 Titolare:3 Gol:1 Assist :1 - sportli26181512 : Inter, dopo la sosta torna Lukaku e Inzaghi può sorridere: L'Inter prepara un mese di ottobre molto complicato e fi… - GiuliaLoglisci_ : ????L’#Inter ha bisogno di ritrovare il vero #Lukaku e deve farlo il prima possibile. Quella di quest’anno, soprattut… - InterHubOff : ???? Inter, serve ritrovare il vero Lukaku al più presto: questa, soprattutto a causa dell’infortunio, è la peggior p… -

Dopo il chiaro messaggio social di poche ore fa, Romelusembra davvero in procinto di tornare a calcare i campi di Serie A dopo l'che lo ha tenuto fermo diverse settimane, senza poter aiutare l' Inter . Infatti, come riporta Il Corriere ...Hakan Calhanoglu e Romeluhanno svolto un lavoro personalizzato, ma ieri il bomber belga è tornato a riassaporare in maniera blanda il campo, dopo l'che l'ha tenuto ai box per ...Infortunio Lukaku, l’attaccante belga mette nel mirino Inter-Roma per il suo rientro in campo: le ultime sulla situazione Attualmente l‘Inter ha bisogno di rivedere in campo il suo centravanti Romelu ...Big Rom anche ieri ha svolto un allenamento personalizzato in campo: tornerà tra i convocati con la Roma. La sua presenza farà crescere le gare da titolare dell'esterno, che ha le qualità per innescar ...