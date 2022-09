Infortuni Napoli: Demme e Politano i primi a rientrare, la situazione (Di giovedì 22 settembre 2022) Il Napoli fa la conta degli Infortunio Luciano Spalletti ritrova Castel Volturno Demme, Politano e Osimhen. Sono questi i tre calciatori che devono rientrare, con Demme che non ha potuto giocare nemmeno una partita a causa dell’Infortunio prima che cominciasse il campionato. Repubblica fa sapere che Spalletti attende il rientro senza particolare fretta, anche perché ha giocatori che possono sostituire chi sta recuperando. Napoli la situazione Infortuni Certo che avere delle pedine in più fa sempre comodo. Una bella notizia è il ritorno di Demme che è “pronto a tornare in gruppo dopo la lunga convalescenza per la frattura subita al piede” scrive Repubblica. Il rientro in gruppo significa che può ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 22 settembre 2022) Ilfa la conta deglio Luciano Spalletti ritrova Castel Volturnoe Osimhen. Sono questi i tre calciatori che devono, conche non ha potuto giocare nemmeno una partita a causa dell’o prima che cominciasse il campionato. Repubblica fa sapere che Spalletti attende il rientro senza particolare fretta, anche perché ha giocatori che possono sostituire chi sta recuperando.laCerto che avere delle pedine in più fa sempre comodo. Una bella notizia è il ritorno diche è “pronto a tornare in gruppo dopo la lunga convalescenza per la frattura subita al piede” scrive Repubblica. Il rientro in gruppo significa che può ...

TuttoFanta : ??#NAPOLI, le parole di #Lozano: 'Fisicamente sto bene, ho avuto infortunio e per questo non ho potuto giocare le ul… - lucal2306 : @Fiorentinanews Le eccezioni sono state Juve, Napoli e in parte, visti gli infortuni, anche Verona. - SportdelSud : ???? Dal ritiro della nazionale messicana il chuky #Lozano ha parlato delle sue condizioni fisiche. - NCN_it : Lozano: “Nazionale, pensavo di dire basta: mi ha convinto la mia famiglia ad andare avanti” #Lozano… - SeEarn : Lozano: “Nazionale, pensavo di dire basta: mi ha convinto la mia famiglia ad andare avanti” #Lozano… -