Influenza | medici famiglia | ' vaccini da metà ottobre | 10 Regioni già pronte'

(Di giovedì 22 settembre 2022) Roma, 22 set. (Adnkronos Salute) - "Ieri abbiamo fatto il punto rispetto alla distribuzione deiantli. Tutte ledovrebbero essereda. Una decina sono giàora, mentre in altre è stata fissata la data del 17come data di consegna. In buona parte delleitaliani ihanno già molte richieste da parte di persone che chiedono di avere somministrata la dose". Lo ha annunciato Claudio Cricelli, presidente della Società italiana dina generale e delle cure primarie (Simg), nel suo intervento in streaming all'evento 'La Sanità che vorrei' a Roma al ministero della Salute.

glooit : Medici di base, vaccini anti-influenza disponibili da metà ottobre leggi su Gloo - ANSA_Salute : 'Tutte le regioni dovrebbero essere pronte a partire dalla metà di ottobre'. Claudio Cricelli, presidente della Soc… - glooit : Influenza: medici base, vaccini disponibili da metà ottobre leggi su Gloo - Incudine3 : @laplorenz60 @mattonistajr Fai bene a vergognarti…soprattutto dopo la immane figura da idioti patentati dei vari me… - outsider63 : @ASgrulletti Ha ragione una buona parte di queste organizzazioni sono stati comprati. Chi avrebbe pensato prima del… -

... o come l'OMS, una sorta di dopolavoro perin pensione che si limita a certificare e ad ... se per i vaccinati il virus può presentarsi al massimo con la stessa intensità di un', perché ......e le iniziative L'evento coinvolgerà diverse strutture sanitarie (per oltre 200 trae ... con focus sull'accesso al trattamento e alle cure, " Usa il cuore per l'ambiente ", sull'dell'...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Sono stati in prima linea durante il Covid e continuano ad esserlo ogni giorno. Sono i medici di medicina generale della regione che ieri si sono trovati a Grado per l’annuale congresso che ...