valentinadigrav : RT @ilmessaggeroit: #Influenza, Andreoni: «Ogni anno tra i 5 e i 15mila morti, vacciniamoci». Insediato il consiglio anti-pandemico https:/… - ilmessaggeroit : #Influenza, Andreoni: «Ogni anno tra i 5 e i 15mila morti, vacciniamoci». Insediato il consiglio anti-pandemico -

All'infettivolo è stato poi chiesto se per le categorie più a rischio fosse raccomandata la doppia vaccinazione, Covid e. 'Sicuramente sì ', risponde' come abbiamo fatto lo scorso ......dei giovani e dei genitori nell'usare la mascherina il più possibile e usarla assolutamente se ci sono segni o sintomi del Covid o dell'". Lo ha sottolineato l'infettivologo Massimo,...«Dobbiamo aspettarci una influenza che circolerà molto, Ogni anno in Italia abbiamo tra i 5mila e 15 morti, dunque parliamo di una malattia rilevante». Con ...Contagi in risalita. Non solo coronavirus, l'influenza registra fino a 15mila morti all'anno. Appello dei cardiologi: "Vaccino salvavita" ...