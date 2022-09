Inflazione elevata | Pil in caduta e il rialzo dei tassi | il bollettino economico è disastroso

Leggi su iltempo

(Di giovedì 22 settembre 2022) Un futuro nero per l'economia europea. La Bce conferma la linea aggressiva contro l'che resta "troppo", e lancia l'allarme sul rallentamento della crescita e sui rischi che derivano dal caro-energia, dalla guerra in Ucraina e dalla corsa dei prezzi. L'economia nell'Eurozona, avverte la banca centrale, è destinata alla stagnazione fino ai primi mesi del 2023 e i prezzi del gas nel breve periodo "rimarranno eccezionalmente elevati". "Dopo il recupero osservato nella prima metà del 2022 i dati recenti indicano un considerevole rallentamento della crescita nell'area dell'euro, con l'economia che dovrebbe ristagnare nel prosieguo dell'anno e nel primo trimestre del 2023", sottolinea l'istituto di Francoforte nelmensile. In prospettiva, "vi sono chiari segnali di un protratto rallentamento dell'attività ...