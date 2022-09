Indecente | la portavoce di Lavrov a valanga su Biden Alta tensione Usa-Russia

Leggi su iltempo

(Di giovedì 22 settembre 2022) Un discorso "" quello del presidente americano Joeall'Assemblea generale delle Nazioni unite, almeno secondo ladel ministero degli Esteri della, Maria Zakharova. Il motivo delle accuse va riferito all'attribuzione, da parte del presidente Usa, a Vladimir Putin di parole che non sono del presidente russo. Lo riporta l'agenzia di stampa russa Ria Novosti. "Per quanto riguarda il discorso del presidente degli Stati Uniti, considero assolutamenteil modo in cui è cominciato", ha detto ladi Sergei. "non perché non hanno il diritto di toccare altri Paesi", ma "il fatto è che ha iniziato in teoria citando il presidente della. Noi, come facciamo sempre, ...