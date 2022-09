“In trincea mandateci Putin” | la protesta dei russi dopo l’annuncio sulla mobilitazione | oltre 1 000 gli arresti | VIDEO

(Di giovedì 22 settembre 2022) Era già accaduto tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo, quando le proteste ina contro le decisioni belliche di Vladimirtoccarono il loro picco nelle fasi iniziali dell’invasione e della guerra in Ucraina. Lo spartito si è ripetuto nelle ultime ore,la diffusione deldel capo del Cremlino che ha richiamato la“parziale” ordinando a300mila riservisti di farsi trovare pronti per una nuova offensiva militare contro Kyiv. Il tutto condito dalla minaccia atomica nei confronti dell’Occidente, con particolare riferimento alla vicina Europa. Le piazze e le strade di moltissime città si sono riempite di manifestanti che, come ormai accade sempre, sono stati “accolti” dall’intervento delle forze dell’ordine. A crowd gathered this evening on ...

Subito dopo partono le manifestazioni in 38 città della Russia , tra cui la capitale e San Pietroburgo, dove la gente per le strade grida "inPutin". Coinvolte anche Ekaterinenburg, ...Putin ha annunciato in tv che parte da oggi la "mobilitazione parziale" di 300mila riservisti. La reazione del popolo russo è stata immediata. Come riporta Ovd - Info, media indipendente russo, sono ...Il presidente: Non abbiamo avuto altra scelta se non quella di difenderci. E chiede un tribunale speciale per giudicare i crimini commessi dalla Russia Non abbiamo provocato questa guerra. Non abbiamo ...“In trincea mandateci Putin!”. E’ uno degli slogan gridati oggi a Mosca da gruppi di giovani manifestanti in segno di protesta contro la “mobilitazione parziale” annunciata stamane da Vladimir Putin p ...