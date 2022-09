In Russia proteste e fuga dopo l’annuncio della mobilitazione (Di giovedì 22 settembre 2022) MILLENNIUMNEWS.IT - Le verità mai dette In migliaia nelle vie e nelle piazze in Russia per manifestare il proprio dissenso dopo l’annuncio di Putin della mobilitazione Migliaia di persone, in circa 38 città, hanno riempito le piazze e le vie in Russia per manifestare contro l’annuncio, dato ieri dallo zar #Putin, della #mobilitazione. Una protesta pacifica che ha scatenato la reazione L'articolo proviene da MILLENNIUMNEWS.IT. Leggi su millenniumnews (Di giovedì 22 settembre 2022) MILLENNIUMNEWS.IT - Le verità mai dette In migliaia nelle vie e nelle piazze inper manifestare il proprio dissensodi PutinMigliaia di persone, in circa 38 città, hanno riempito le piazze e le vie inper manifestare contro, dato ieri dallo zar #Putin,. Una protesta pacifica che ha scatenato la reazione L'articolo proviene da MILLENNIUMNEWS.IT.

Agenzia_Ansa : Sono oltre 200 le persone fermate dalla polizia durante le manifestazioni svoltesi oggi in molte città russe contro… - Corriere : Russia, in piazza contro la guerra: i video delle proteste e le tensioni con le forze dell’ordine - LaStampa : Guerra Russia-Ucraina, a Mosca e San Pietroburgo proteste contro la mobilitazione. I media indipendenti russi: per… - agorarai : Bentornati ad #agorarai. Proteste in Russia contro la 'mobilitazione parziale' decretata ieri. 'Un segno di grande… - angiuoniluigi : RT @Corriere: Putin e il fronte interno anti mobilitazione (che non crede più in lui): proteste in piazza e fughe -