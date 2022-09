"In Russia emerge l'opposizione a Putin, l'Ue la sostenga". Intervista a Tikhon Dzyadko (Di giovedì 22 settembre 2022) Parla a Huffpost il caporedattore dell'emittente russa indipendente Dozhd costretta a trasmettere dalla Lettonia: "Penso che non userà l’arma nucleare, ma non c’è nulla di razionale in questa storia. Ora i paesi occidentali aiutino chi fugge dalla Russia, non li respingano alle frontiere” Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 22 settembre 2022) Parla a Huffpost il caporedattore dell'emittente russa indipendente Dozhd costretta a trasmettere dalla Lettonia: "Penso che non userà l’arma nucleare, ma non c’è nulla di razionale in questa storia. Ora i paesi occidentali aiutino chi fugge dalla, non li respingano alle frontiere”

_Nico_Piro_ : #21settembre Ieri in attesa del discorso di #Putin (cancellato e spostato a stamane) in Russia le ricerche web si s… - Axxell2511 : RT @_Nico_Piro_: #21settembre Ieri in attesa del discorso di #Putin (cancellato e spostato a stamane) in Russia le ricerche web si sono con… - bozza_enrico : In questi giorni di campagna elettorale c'è una parola che spesso emerge dalle cronache: paura. Queste elezioni chi… - Che22peace71 : RT @_Nico_Piro_: #21settembre Ieri in attesa del discorso di #Putin (cancellato e spostato a stamane) in Russia le ricerche web si sono con… - abunomnes : RT @_Nico_Piro_: #21settembre Ieri in attesa del discorso di #Putin (cancellato e spostato a stamane) in Russia le ricerche web si sono con… -