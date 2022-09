In Italia bloccati oltre 500 progetti rinnovabili, più di 300 nel fotovoltaico: la protesta degli operatori del settore? (Di giovedì 22 settembre 2022) Nel nostro Paese sembra essere in stallo la transizione alle rinnovabili. Se da una parte ci sono maggiori investimenti in questo settore, dall’altra molti progetti – presentati al ministero della Transizione Ecologica – aspettano il via libera. È l’allarme lanciato dall’Alleanza per il fotovoltaico, sui dati del MiTe: «Cresce la paura per la crisi energetica, ma gli investimenti per le rinnovabili rischiano di restare al palo». Sarebbero più di 500, infatti, i progetti di energia rinnovabile bloccati dalla burocrazia e in attesa di autorizzazione da parte della commissione «Valutazione di Impatto Ambientale». oltre 300, circa i due terzi dei progetti bloccati, riguardano proprio la produzione di ... Leggi su open.online (Di giovedì 22 settembre 2022) Nel nostro Paese sembra essere in stallo la transizione alle. Se da una parte ci sono maggiori investimenti in questo, dall’altra molti– presentati al ministero della Transizione Ecologica – aspettano il via libera. È l’allarme lanciato dall’Alleanza per il, sui dati del MiTe: «Cresce la paura per la crisi energetica, ma gli investimenti per lerischiano di restare al palo». Sarebbero più di 500, infatti, idi energia rinnovabiledalla burocrazia e in attesa di autorizzazione da parte della commissione «Valutazione di Impatto Ambientale».300, circa i due terzi dei, riguardano proprio la produzione di ...

