In Germania allarme violenza negli stadi: «Di questo passo presto ci scapperà il morto»

La Faz scrive di violenza negli stadi. Il sindacato di polizia tedesco è preoccupato per la situazione e teme un'ulteriore escalation. Il quotidiano tedesco riporta le dichiarazioni di Michael Mertens, il vicepresidente federale, che è anche il presidente della Renania. Secondo lui, dietro l'aumento dei casi di violenza correlati alle partite di calcio c'è un "bisogno represso di sfogarsi" successivo alla pandemia di Covid, che ha chiuso le porte degli stadi al pubblico. Come se i tifosi stessero recuperando tutto quello che hanno accumulato e non hanno potuto sfogare con le porte degli stadi serrate. Mertens chiede che i club inizino ad allontanare a vita dagli stadi i violenti. "I club devono avere interesse a che il calcio rimanga un evento per le famiglie".

