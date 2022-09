“In corso ‘negoziati veri’ tra Kiev e Mosca per proteggere la centrale di Zaporizhzhia”, annuncia l’Aiea (Di giovedì 22 settembre 2022) Come un squarcio di luce a tagliare un cielo plumbeo e denso di nuvoloni neri, stamane è stato Rafael Mariano Grossi, direttore generale dell’Aiea, (Agenzia internazionale per l’energia atomica), ed a capo degli ispettori che stanno effettuando la ‘missione ispettiva’ nella centrale nucleare più grande d’Europa, a dare finalmente una buona notizia: “Sono in corso ‘negoziati veri’’ tra la Russia e l’Ucraina per creare una zona di protezione attorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia”. Grossi (Aiea): “”Stiamo ingranando”, ha esclamato dopo aver incontrato i ministri Lavrov e Kuleba Grossi, che in occasione dell’Assemblea generale newyorchese ha anche avuto modo di ‘relazionarsi’ con i ministri degli Esteri russo ed ucraino (Sergei Lavrov e Dmytro Kuleba), ha ... Leggi su italiasera (Di giovedì 22 settembre 2022) Come un squarcio di luce a tagliare un cielo plumbeo e denso di nuvoloni neri, stamane è stato Rafael Mariano Grossi, direttore generale del, (Agenzia internazionale per l’energia atomica), ed a capo degli ispettori che stanno effettuando la ‘missione ispettiva’ nellanucleare più grande d’Europa, a dare finalmente una buona notizia: “Sono in’ tra la Russia e l’Ucraina per creare una zona di protezione attorno allanucleare di”. Grossi (Aiea): “”Stiamo ingranando”, ha esclamato dopo aver incontrato i ministri Lavrov e Kuleba Grossi, che in occasione dell’Assemblea generale newyorchese ha anche avuto modo di ‘relazionarsi’ con i ministri degli Esteri russo ed ucraino (Sergei Lavrov e Dmytro Kuleba), ha ...

