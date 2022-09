In Antartide la situazione non è poi così drammatica | ecco perché

Scienzenotizie.it

Capita sempre più spesso di leggere titoli allarmanti sullo scioglimento dei ghiacciai in. Laè certamente molto complessa , ma va anche detto che l'è ricoperto di ...... 'Non giocavo a fare il clown della, io cantavo le problematiche della periferia, della ... C'è il Renato Zero degli Anni '80, quello di dischi più complessi come Artide, Soggetti ... Antartide: lo scioglimento dei ghiacciai prossimo ad un punto critico, lo rivela la mappa delle temperature » Scienze Notizie Ha aspettato per più di cinquant'anni, tanti quanti ne sono passati dai primi 45 giri, ma poi alla fine non si è accontentato: Renato Zero ha prenotato il Circo Massimo per ...Grazie al programma Copernicus abbiamo le immagini in 3D del buco dell'ozono e non mostrano niente di buono purtroppo ...