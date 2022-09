Ilicic trova squadra | contatti avviati per il grande ritorno

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 22 settembre 2022) Le qualità di Josipnon sono in discussione, si tratta di uno dei migliori calciatori dal punto di vista tecnico. Il livello più alto è stato raggiunto con la maglia dell’Atalanta, lo sloveno è stato unprotagonista in campionato e Champions League ed è riuscito a trascinare laverso importanti obiettivi. Nel corso della carriera ha indossato anche le maglie di Bonifika Koper, Interblock Lubiana, Maribor, Palermo e Fiorentina. Gli ultimi anni non sono stati facili per, costretto ad affrontare problemi personali. Tutto è nato dal Covid e il calciatore ha deciso di mettere un po’ da parte il calcio. L’addio all’Atalanta è stato commovente, i tifosi nerazzurri hanno omaggiato un calciatore che ha sempre dato tutto per la maglia.ha ancora intenzione di giocare ed è ...