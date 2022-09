Ilary Blasi, Totti “pentito” ora cercherebbe dialogo: il retroscena (Di giovedì 22 settembre 2022) Personaggi tv, Totti e Ilary Blasi separazione – Prima che Francesco Totti concedesse l’intervista al «Corriere della Sera» tutte le notizie uscite sui vari settimanali e siti di cronaca rosa non erano altro che congetture, ipotesi. Chi ha tradito per primo? Da quanto tempo l’ex calciatore della Roma e Ilary Blasi non stavano più insieme? È un addio definitivo? Queste soltanto alcune delle curiosità che hanno stuzzicato la curiosità dei lettori in queste afose settimane estive. La versione del Pupone arrivata come un fulmine a ciel sereno ha dato risposta ad alcune domande, ma ha sollevato anche tanti dubbi. retroscena curiosi come quello dello dei Rolex sottratti dalla cassaforte che non hanno fatto altro che alimentare la macchina del gossip, ma anche aprire una ... Leggi su tvzap (Di giovedì 22 settembre 2022) Personaggi tv,separazione – Prima che Francescoconcedesse l’intervista al «Corriere della Sera» tutte le notizie uscite sui vari settimanali e siti di cronaca rosa non erano altro che congetture, ipotesi. Chi ha tradito per primo? Da quanto tempo l’ex calciatore della Roma enon stavano più insieme? È un addio definitivo? Queste soltanto alcune delle curiosità che hanno stuzzicato la curiosità dei lettori in queste afose settimane estive. La versione del Pupone arrivata come un fulmine a ciel sereno ha dato risposta ad alcune domande, ma ha sollevato anche tanti dubbi.curiosi come quello dello dei Rolex sottratti dalla cassaforte che non hanno fatto altro che alimentare la macchina del gossip, ma anche aprire una ...

