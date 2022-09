Ilary Blasi senza filtri dopo un lifting immediato (Di giovedì 22 settembre 2022) Ilary Blasi non nasconde i suoi segreti di bellezza e oggi ha pubblicato una storia senza filtri in cui appare più bella che mai. Ilary Blasi non ha certo bisogno di un lifting, è ancora così giovane ma il “lifting immediato” di Villa Brasini è per tutte, anche le più giovani. Nessun ritocco, nessun intervento, semplicemente un trattamento al viso che tutte le donne vorrebbero fare. Ilary Blasi come Belen non si nasconde, forse è stata proprio la Rodriguez a consigliarle questa clinica di bellezza. La conduttrice non ha dubbi, ha un nuovo alleato per la sua pelle, un nuovo amico a cui sa di potersi sempre rivolgere. Finito il trattamento entra in auto e si mostra in tutto il suo splendore, soddisfatta ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 22 settembre 2022)non nasconde i suoi segreti di bellezza e oggi ha pubblicato una storiain cui appare più bella che mai.non ha certo bisogno di un, è ancora così giovane ma il “” di Villa Brasini è per tutte, anche le più giovani. Nessun ritocco, nessun intervento, semplicemente un trattamento al viso che tutte le donne vorrebbero fare.come Belen non si nasconde, forse è stata proprio la Rodriguez a consigliarle questa clinica di bellezza. La conduttrice non ha dubbi, ha un nuovo alleato per la sua pelle, un nuovo amico a cui sa di potersi sempre rivolgere. Finito il trattamento entra in auto e si mostra in tutto il suo splendore, soddisfatta ...

Riccardofuffol2 : Pov: sei Ilary Blasi alle 23,35 del 26/05/2013, e sei chiusa in bagno che baci lo stemma della Lazio, ma urli a squ… - leggoit : Ilary Blasi senza filtri: in una foto mostra i risultati del suo trattamento beauty - key7720 : RT @dea_channel: la divina Ilary Blasi scende le scale ???????????? - zazoomblog : Chi è Antonino Spinalbese del Gf Vip ex di Belen: dalla malattia alle voci su Ilary Blasi - #Antonino #Spinalbese… - Bissolati4 : se lo dicevi a ilary blasi ti menava -