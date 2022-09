Il Volo in tour mondiale: a dicembre nei palasport italiani (Di giovedì 22 settembre 2022) Partito a giugno dall’Arena di Verona, il tour de Il Volo “Il Volo live in concert” è acclamato in tutto il mondo: Europa, Giappone, Canada, Nord America e Australia, ben 4 continenti in 7 mesi. Dopo il successo dei concerti nelle più prestigiose location in Europa e in Giappone – dove hanno registrato 3 sold out a Tokyo, Osaka e Nagoya – Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto sono ora in America. Tra Canada e USA hanno ben 17 date (fino al 15 ottobre). Si sono esibitiin location come il Fox Theatre di Detroit (oltre 5000 persone di capienza) e la Mohegan Sun Arena a Uncasville (10 mila persone). Martedì 27 settembre arrivano al Radio City Music Hall di New York in cui hanno registrato il tutto esaurito più volte! Infatti il trio, durante questa straordinaria carriera, ha scalato più volte le classifiche americane ... Leggi su zon (Di giovedì 22 settembre 2022) Partito a giugno dall’Arena di Verona, ilde Il“Illive in concert” è acclamato in tutto il mondo: Europa, Giappone, Canada, Nord America e Australia, ben 4 continenti in 7 mesi. Dopo il successo dei concerti nelle più prestigiose location in Europa e in Giappone – dove hanno registrato 3 sold out a Tokyo, Osaka e Nagoya – Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto sono ora in America. Tra Canada e USA hanno ben 17 date (fino al 15 ottobre). Si sono esibitiin location come il Fox Theatre di Detroit (oltre 5000 persone di capienza) e la Mohegan Sun Arena a Uncasville (10 mila persone). Martedì 27 settembre arrivano al Radio City Music Hall di New York in cui hanno registrato il tutto esaurito più volte! Infatti il trio, durante questa straordinaria carriera, ha scalato più volte le classifiche americane ...

