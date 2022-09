Il vero volto delle streghe (Di giovedì 22 settembre 2022) Daniele Santarelli e Domizia Weber stanno costruendo una sorta di dizionario delle persone accusate di stregoneria. Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 22 settembre 2022) Daniele Santarelli e Domizia Weber stanno costruendo una sorta di dizionariopersone accusate di stregoneria. Leggi

GiuseppeConteIT : Non fatevi ingannare. Ecco il vero volto di Meloni&co sulla povertà. Disprezzano chi non ha nulla, chi si trova in… - GiusPecoraro : RT @INGFiore2: @VincenzoDeLuca #standingovation Attenti alle deformazioni giornalistiche, alle costruzioni televisive, impalcature estetich… - PaoloBersani9 : RT @PaoloBersani9: @ilmessaggeroit @iodonna @donnamoderna @zona_bianca @rainews @fratelliditalia @agorarai Il vero volto di #Meloni che… - mickycaruso : RT @DavideR46325615: Non fatevi ingannare! Ecco il vero volto di Meloni & Co. sulla povertà. Disprezzano chi non ha nulla, chi ha perso il… - PaoloBersani9 : RT @PaoloBersani9: @repubblica @ilmessaggeroit @iodonna @donnamoderna @zona_bianca @rainews @fratelliditalia @agorarai Il vero volto di… -