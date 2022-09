Il vento è cambiato. Sottomarini russi si allontanano dall’Ucraina (Di giovedì 22 settembre 2022) Prosegue il riassetto delle posizioni navali russe. Uno dei due Sottomarini di classe Kilo che la russia aveva stanziato nel Mediterraneo ai fini di difesa deve partire e sembrerebbe non essere ancora prevista una sua sostituzione. Spostamento probabilmente dovuto alle difficoltà di mantenimento e al grande sforzo di un lungo dispiegamento. Ma non è l’unico. Infatti, secondo quando reso noto dal Regno Unito, anche la flotta russa presente nel Mar Nero sta trasferendo alcuni dei suoi Sottomarini dal porto di Sebastopoli, in Crimea, a Novorossijsk nella regione di Krasnodor, nella zona meridionale della russia. Per il ministero della Difesa britannico tali trasferimenti potrebbero essere una conseguenza della maggiore capacità di attacco a lungo raggio di cui si sta dotando l’Ucraina, che rappresenta una potenziale ... Leggi su formiche (Di giovedì 22 settembre 2022) Prosegue il riassetto delle posizioni navali russe. Uno dei duedi classe Kilo che laa aveva stanziato nel Mediterraneo ai fini di difesa deve partire e sembrerebbe non essere ancora prevista una sua sostituzione. Spostamento probabilmente dovuto alle difficoltà di mantenimento e al grande sforzo di un lungo dispiegamento. Ma non è l’unico. Infatti, secondo quando reso noto dal Regno Unito, anche la flotta russa presente nel Mar Nero sta trasferendo alcuni dei suoidal porto di Sebastopoli, in Crimea, a Novorossijsk nella regione di Krasnodor, nella zona meridionale dellaa. Per il ministero della Difesa britannico tali trasferimenti potrebbero essere una conseguenza della maggiore capacità di attacco a lungo raggio di cui si sta dotando l’Ucraina, che rappresenta una potenziale ...

Grand_Battery : @CarloCalenda @GiuseppeConteIT Ah certo, adesso è cambiato il vento e non puoi più dire che il reddito di cittadina… - carbonisbt74g : @LaVeritaWeb @stegraziosi É cambiato il vento? Adesso siete anti-Russia? - Ombra_nel_buio_ : RT @ondareattiva: #Fiano ha cancellato un suo tweet del 5 gennaio 2019, dove scandalizzato attaccava l'Ucraina per la decisione di emetter… - fbnanni : @mgmaglie alla faccia dell’autocritica, nella sua carriera politica (e già è imbarazzante pensare che un soggetto d… - Zaza38778420 : RT @ondareattiva: #Fiano ha cancellato un suo tweet del 5 gennaio 2019, dove scandalizzato attaccava l'Ucraina per la decisione di emetter… -