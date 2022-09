Il Venezuela di Maduro | tra ravvicinamenti con gli Usa e crimini contro l’umanità

Leggi su formiche

(Di giovedì 22 settembre 2022) Il regime di Nicolássi dice pronto salvare il mondo e rifornire il mercato mondiale di gas e petrolio. Durante un evento organizzato a Caracas con il segretario generale dell’Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (Opec), Haitham al-Ghais, il leader socialistano si è offerto di risolvere la crisi energetica attuale causate dalle sanzionila Russia per la guerra in Ucraina: “Ilè pronto e desideroso di svolgere il suo ruolo e di rifornire, in modo stabile e sicuro, il mercato del petrolio e del gas di cui l’economia mondiale ha bisogno”. Perle sanzionil’alleato Putin sono “irrazionali, ingiustificate, illogiche”, ma lui comunque è disposto a contribuire con gli Stati Uniti e l’Unione europea. Vuole però un prezzo “equo ed ...