Il tentativo maldestro di ripulire dal fascismo la pagina Wikipedia di Meloni (Di giovedì 22 settembre 2022) Poi ha aggiunto un'altra citazione da Tgcom24 in cui Meloni diceva che con lei "non c'è posto per i nostalgici del fascismo. La sinistra li usa come utili idioti" che " in Fratelli d Italia non c è ... Leggi su editorialedomani (Di giovedì 22 settembre 2022) Poi ha aggiunto un'altra citazione da Tgcom24 in cuidiceva che con lei "non c'è posto per i nostalgici del. La sinistra li usa come utili idioti" che " in Fratelli d Italia non c è ...

MarcoGerva1968 : Il tentativo maldestro di ripulire dal fascismo la pagina Wikipedia di Meloni - Repostate21 : #Meloni #orwell Il tentativo maldestro di ripulire dal fascismo la pagina Wikipedia di Meloni - FaberMcDear : @MaxColletti @intuslegens La domanda era più specifica, cosa ci guadagna da una guerra nucleare, non convenzionale.… - zancle78 : @Lorejournalist Lui è sempre quello che 'per sbaglio' ha cancellato tutte le chat WhatsApp nel tentativo di fare un 'maldestro' backup. - seieventisei : @AnnaSogni ?????? ma quello era un maldestro tentativo di far sembrare la gente molta di più! -