Il team di Giovanni Soldini al lavoro per riparare il Maserati Multi70 (Di giovedì 22 settembre 2022) Era stato danneggiato lo scorso agosto a causa del vento, che l’aveva fatto uscire dall’invaso e l’aveva scagliato a diversi metri di distanza: il team di Giovanni Soldini è ancora al lavoro per riparare il Maserati Multi70, come si evince dalla pagina Facebook del velista milanese. Maserati Multi70 danneggiato dal cambiamento climatico “In cantiere, tutto il team sta lavorando senza sosta per rimettere in sesto il trimarano”, è quanto scrive Giovanni Soldini in un post. Soldini ha imputato l’incidente al cambiamento climatico, che si palesa con catastrofi naturali sempre più aggressive. La natura non ha più pazienza secondo il noto velista, che già in questi ... Leggi su nonsolonautica (Di giovedì 22 settembre 2022) Era stato danneggiato lo scorso agosto a causa del vento, che l’aveva fatto uscire dall’invaso e l’aveva scagliato a diversi metri di distanza: ildiè ancora alperil, come si evince dalla pagina Facebook del velista milanese.danneggiato dal cambiamento climatico “In cantiere, tutto ilsta lavorando senza sosta per rimettere in sesto il trimarano”, è quanto scrivein un post.ha imputato l’incidente al cambiamento climatico, che si palesa con catastrofi naturali sempre più aggressive. La natura non ha più pazienza secondo il noto velista, che già in questi ...

TheHunterRoger : X La cronaca (così evito di ripetermi) Roger = equivale a 'ricevuto' in ordine Team Hunter = è il Nome del Cavallo… - InterWhatsup : Ex-Juventus Chairman Giovanni Cobolli Gigli: 'Beppe Marotta Is Inter's Strength, He'll Keep Supporting Simone Inzag… - InterMilanNow : Ex-Juventus Chairman Giovanni Cobolli Gigli: “Beppe Marotta Is Inter’s Strength, He’ll Keep Supporting Simone Inzag… - intermilan : Ex-Juventus Chairman Giovanni Cobolli Gigli: 'Beppe Marotta Is Inter's Strength, He'll Keep Supporting Simone Inzag… - NimaTavRood : RT @SempreIntercom: Ex-Juventus Chairman Giovanni Cobolli Gigli: “Beppe Marotta Is Inter’s Strength, He’ll Keep Supporting Simone Inzaghi &… -