(Di giovedì 22 settembre 2022) Nuovo bilancio in perdita per il «» di Dario. Si tratta di Chili, la piattaforma streaming di film che ha venduto a ITsART, piattaforma digitale voluta dall'attuale ministro per la cultura, la piattaforma «vod» (on demand) per un valore di 6di euro ricevendone in cambio il 49% del capitale, il cui restante 51% è di Cassa Depositi e Prestiti. Chili, di cui primoè la lussemburghese Capsicum emanazione del fondo Negentropy, è che è guidata dall'amministratore delegato Giorgio Tacchia (che è anche presidente di ITsART), ha visto qualche settimana fa gli azionisti riuniti per approvare il bilancio 2021 chiuso con undi oltre un milione di euro che si aggiunge agli oltre 70di perdite accumulate negli anni ...

tempoweb : Il 'socio' di #Franceschini nei video online ha accumulato 71 milioni di rosso #pd #governo #22seettembre… -

Cinecittà News

... e per me costituisce il principale problemapolitico del nostro Paese. Con un Nord che fa da ... E non va diversamente anche in casa Pd, dove il ministro Dario, che forse nella sua ...... figuriamoci in una campagna elettorale atipica come questa , in un momento di chiara crisi- ... La piattaforma voluta dal ministroè in un vicolo cieco. Un remake del flop di ... Franceschini: "Dato positivo di Cinema in Festa. C'è voglia di tornare in sala" Nuovo bilancio in perdita per il «socio» di Dario Franceschini. Si tratta di Chili, la piattaforma streaming di film che ha venduto a ...Il fondo Wisequity V entra nel capitale della società di programmatic advertising OneTag con una quota del 55%. Si tratta del suo settimo investimento ...