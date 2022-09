Il ruolo della moto Honda: ecco la svolta nei misteri del caso Moro (Di giovedì 22 settembre 2022) La Commissione parlamentare Antimafia accende un faro sulla motocicletta vista da molti testimoni oculari quel 16 marzo 1978 in via Fani. Non solo c’era ma molto probabilmente partecipò al sequestro Leggi su ilgiornale (Di giovedì 22 settembre 2022) La Commissione parlamentare Antimafia accende un faro sullacicletta vista da molti testimoni oculari quel 16 marzo 1978 in via Fani. Non solo c’era ma molto probabilmente partecipò al sequestro

