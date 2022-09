Il re del calciomercato: #SerieA | @sscnapoli, le parole di #Spalletti in conferenza stampa … (Di giovedì 22 settembre 2022) Il re del calciomercato ha confermato dal suo profilo Twitter una notizia molto interessante che potrebbe lasciare polemiche fra le tifoserie: #SerieA @sscnapoli, le parole di #Spalletti in conferenza stampa https://t.co/ebQBeQW8Np — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) September 17, 2022 A conferma dell’interesse sull’argomento, questo tweet del re del calciomercato ha attualmente raccolto 1 retweet e 82 “cuoricini”. Niente di nuovo per il grandissimo giornalista. Source by Gianluca Di Marzio L'articolo Il re del calciomercato: #SerieA @sscnapoli, le parole di #Spalletti in conferenza stampa … proviene da JustCalcio.com. Leggi su justcalcio (Di giovedì 22 settembre 2022) Il re delha confermato dal suo profilo Twitter una notizia molto interessante che potrebbe lasciare polemiche fra le tifoserie:, lediinhttps://t.co/ebQBeQW8Np — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) September 17, 2022 A conferma dell’interesse sull’argomento, questo tweet del re delha attualmente raccolto 1 retweet e 82 “cuoricini”. Niente di nuovo per il grandissimo giornalista. Source by Gianluca Di Marzio L'articolo Il re del, lediin… proviene da JustCalcio.com.

sportli26181512 : 'Si è girato Giroud': Olivier lo canta in nazionale VIDEO: Il centravanti del Milan, Olivier Giroud parla dal ritir… - junews24com : Rabiot Juve, deciso il futuro del francese: cosa succederà a fine stagione - - RadiorossoneraF : RT @RadioRossonera: Sulla falsa riga dell'acquisto di #DeKetelaere, il #Milan comincia a studiare il bomber del futuro ???? - NapoliFCNews : Soler, l’agente: “Più squadre sono interessate al fiore all’occhiello del Valencia” #Napoli #SSCNapoli… - Eurosport_IT : ?? Rinnovo di un anno per Pioli ?? Juventus in cerca di nuovi acquisti ?? Pronto il rinnovo per Dominguez al Bologn… -