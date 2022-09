Il racconto del meccanico 28enne che ha rifiutato il lavoro in Ferrari: “Era il mio sogno, ma lo stipendio è troppo basso” (Di giovedì 22 settembre 2022) “Non ho paura del rischio però prima di fare certi passi bisogna pensare con maturità”. Con questa consapevolezza Andrea Gianello, 28 anni, ha rifiutato un lavoro che mai avrebbe pensato di non accettare: un posto nella scuderia della Ferrari. troppo basso lo stipendio, considerando i costi che avrebbe dovuto sostenere, stando a quanto racconta lui stesso al quotidiano l’Arena. “Ho iniziato a fare un giro per Maranello per informarmi sugli affitti e ho scoperto che sono altissimi, si aggirano sui 600 euro, utenze escluse naturalmente”. Troppi soldi, considerando anche le altre spese, per un’offerta di lavoro da 1700 euro lordi al mese. Dopo un test in videoconferenza, il colloquio attitudinale in azienda e il colloquio con il caporeparto l’assunzione era già stata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) “Non ho paura del rischio però prima di fare certi passi bisogna pensare con maturità”. Con questa consapevolezza Andrea Gianello, 28 anni, haunche mai avrebbe pensato di non accettare: un posto nella scuderia dellalo, considerando i costi che avrebbe dovuto sostenere, stando a quanto racconta lui stesso al quotidiano l’Arena. “Ho iniziato a fare un giro per Maranello per informarmi sugli affitti e ho scoperto che sono altissimi, si aggirano sui 600 euro, utenze escluse naturalmente”. Troppi soldi, considerando anche le altre spese, per un’offerta dida 1700 euro lordi al mese. Dopo un test in videoconferenza, il colloquio attitudinale in azienda e il colloquio con il caporeparto l’assunzione era già stata ...

vaticannews_it : Nel giorno in cui la Chiesa ricorda San Matteo, la vocazione dell'apostolo rivive nel racconto del #Papa tratto da… - matteorenzi : Alle 11.30, da Pontedera, faccio il “Discorso sul lavoro”. E racconto la nostra visione del futuro. Per chi vuole v… - CarloCalenda : Solidarietà ai volontari del terzo polo aggrediti a Milano. Se in tutte le elezioni prevale il racconto di una guer… - marinellafly12 : RT @fattoquotidiano: Il racconto del meccanico 28enne che ha rifiutato il lavoro in Ferrari: “Era il mio sogno, ma lo stipendio è troppo ba… - fattoquotidiano : Il racconto del meccanico 28enne che ha rifiutato il lavoro in Ferrari: “Era il mio sogno, ma lo stipendio è troppo… -